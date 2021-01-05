عبد الغني: هدفي في كأس العالم أكثر تأثيرًا من ثنائية صلاح بمونديال روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه تربطته علاقة وطيدة بمحمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي، نافيًا كل ما يقال حول وجود أزمة معه بسبب تسجيل الأخير لهدفين في كأس العالم بروسيا 2018 وتحطيم رقمه عبد الغني في مونديال إيطاليا 1990.

وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية لبرنامج "في الاستاد":" علاقتي بمحمد صلاح من أقوى العلاقات بين لاعب سابق ولاعب حالي، ولو هناك أي أزمه معه لم يكن ليلتفت إلي حين وجهت له النداء من المدرجات بعد هدفه في مرمى منتخب روسيا في كأس العالم 2018".

وأضاف:" محمد صلاح أيقونة كرة القدم في مصر وهو واعظم لاعب مصري وما حققه لم يحققه أحد من قبله رغم فارق الامكانيات".

وتابع:" هدفي في كأس العالم 1990 كان له تأثير في المصريين أكثر من هدفي صلاح في مونديال روسيا ".

وأكمل:" مصر خسرت المباراتين أمام روسيا والسعودية رغم هدفي صلاح، لكن جيلي في مونديال 1990 تعادل مع هولندا بطل أوروبا وقتها وحصلنا على نقطة أمامهم وكان من الممكن الصعود لدور الـ 19 للبطولة ".

واستطرد: " كان من المفترض ان هولندا ستفوز علينا بنتيجة 8 -0 ، لكننا في مونديال 1990 تعادلنا في مباراتين من أصل 3 مباريات في مجموعة الموت".

وأتم تصريحاته: " هدفي أثر في مصر كلها والدليل نزول الجماهير في الشوارع، هدف صلاح أمام روسيا من ركلة جزاء ولم يكن له رده فعل في الشوارع كما حدث معي ".