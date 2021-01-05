فرج عامر: لا صفقات تبادلية مع حسام حسن.. وأحداد ضمن اهتمامات سموحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن حسام حسن مهاجم الفريق السكندري لن يدخل في صفقات تبادلية في حالة رحيله عن النادي، مضيفًا أن حميد أحداد لاعب الزمالك ضمن اهتمامات النادي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال عامر: "سموحة بحاجة لتدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هناك مفاوضات مع بعض اللاعبين لكن الأمور مازالت معلقة".

وأضاف: "حسام حسن سيكمل مشواره مع الفريق، إلا إذا تلقى عرضًا يتناسب مع إمكانياته ومستواه ويُرضي طموحات النادي المادية".

وتابع: "اللاعب ضمن خطط نادي الزمالك وتواصلوا معنا بالفعل لكن (الكلام جميل)، حسام لا غنى عنه في الوقت الحالي، اللاعب لن يدخل في صفقات تبادلية مع أحد".

وواصل رئيس سموحة حديثه: " ليس من السهل تعويض لاعب بحجم حسام حسن، لابد أن يتوافر بديله حتى لا يُعاني الفريق، وبديله لن يقل ثمنه عن 2 مليون دولار".

وأكمل: "أحمد سامي (مدرب الفريق) وضع بعض الأسماء للانضمام إلى سموحة، وقد يكون هناك نية لاستعارة بعض لاعبي الأهلي والزمالك، حميد أحداد ضمن خططنا".

وأردف: "التدعيم سيكون في أضيق الحدود، لدينا لاعبين مميزين بحاجة للحصول على فرصة".

وبسؤاله عن تأثر الفريق بغياب ناصر ماهر وصلاح محسن، قال: "بكل تأكيد، ناصر من أفضل لاعبي مصر، كذلك محمد شريف وصلاح محسن من افضل المهاجمين".

وعن الأداء التحكيمي، قال: "تقنية الفيديو ممتازة، لكنني غير راضٍ عن مستوى التحكيم في مصر، تعرضنا لأضرار كبيرة، هناك وقائع أضرتنا مثلما حدث في مباراة الاتحاد وغزل المحلة".

وعن تقديم مقترحاته في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، قال عامر: "لا أحضر تلك الاجتماعات، هل حدث مرة ووصلنا لنتيجة؟!".