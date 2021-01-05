راتب سيرجيو راموس السنوي يٌقرب اللاعب من الرحيل عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أبلغ نادي ريال مدريد الإسباني مدافعه الدولي سيرجيو راموس بضرورة تخفيض راتبه السنوي مع الفريق حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري في الصيف

المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء، أن راموس يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ 12 مليون يورو، والطلب المعروض عليه حتى الآن هو تخفيض راتبه بواقع 10% تقديراً للظروف