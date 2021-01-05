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راتب سيرجيو راموس السنوي يٌقرب اللاعب من الرحيل عن ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - أبلغ نادي الإسباني مدافعه الدولي سيرجيو راموس بضرورة تخفيض راتبه السنوي مع الفريق حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري في الصيف

المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء، أن راموس يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ 12 مليون يورو، والطلب المعروض عليه حتى الآن هو تخفيض راتبه بواقع 10% تقديراً للظروف

المالية التي تمر بها الأندية الإسبانية حالياً جراء المعاناة من تداعيات .
كان وكيل اللاعب الإسباني قد أعلن في الساعات الماضية عبر تويتر ، أن إدارة النادي الملكي لم تقدر اللاعب بالوضع الصحيح ومنحت له حرية التفاوض مع أي نادي آخر في انتقالات الشتاء الحالية .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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