راتب سيرجيو راموس السنوي يٌقرب اللاعب من الرحيل عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أبلغ نادي ريال مدريد الإسباني مدافعه الدولي سيرجيو راموس بضرورة تخفيض راتبه السنوي مع الفريق حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري في الصيفالمقبل.
وأشارت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء، أن راموس يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ 12 مليون يورو، والطلب المعروض عليه حتى الآن هو تخفيض راتبه بواقع 10% تقديراً للظروفالمالية التي تمر بها الأندية الإسبانية حالياً جراء المعاناة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كان وكيل اللاعب الإسباني قد أعلن في الساعات الماضية عبر تويتر ، أن إدارة النادي الملكي لم تقدر اللاعب بالوضع الصحيح ومنحت له حرية التفاوض مع أي نادي آخر في انتقالات الشتاء الحالية .