بيراميدز يتحفز لتكرار التفوق على الاتحاد الليبى بالكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف بيراميدز نظيره فريق الاتحاد الليبي، فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، فى إياب دور ال ٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونجح بيراميدز فى تحقيق الفوز بهدف نظيف فى لقاء الذهاب الذى استضافه ستاد الإسكندرية،

لعدم إمكانية إقامة المباريات فى ليبيا خلال المرحلة الراهنة.

ويسعى بيراميدز بقيادة المدير الفنى الأرجنتينى رودلفو اروابارينا الى تقديم الصورة الحقيقة للفريق والمستوى الذى يليق بالنادى الذى يطمح فى المنافسة على لقب

الدوري، بعد الأداء المذبذب فى المباريات الماضية.

وطالب المدرب لاعبيه بضرورة خوض اللقاء الإفريقى بنفس الروح القتالية التى ظهرت فى مباراة الإنتاج الحربى فى الجولة الأخيرة من الدوري، بعدما نجح الفريق فى قلب تأخره الى فوز قاتل بثلاثية مقابل هدفين، ولكنه حذر من طموح الفريق الليبى الذى يعتمد على عنصر الشباب والسرعات.