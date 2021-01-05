مصيلحي: عمار حمدي مستمر مع الإتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - نفى محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، انتقال لاعب الفريق عمار حمدي الى الأهلي مؤكدا استمراره مع زعيم الثغر وفقا للعقد المبرم مع الأهلي، والممتد لمدة موسمين.

وقال مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية هناك بند في العقد يمنح الأهلي الحق في استعادة عمار حمدي، ولكن بعد نهاية الموسم، مشيرا الى أن

عمار حمدي يقدم مستوى جيدا مع الاتحاد وليس من المقبول أن يتم التفريط فيه بعد 3 مباريات من انطلاق الدوري، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق”.

وأضاف: مفاوضات الأهلى مع اللاعب شائعة وعمار لم يلعب مع الأهلي ،

وتألق مع الاتحاد ومصر كلها اتكلمت عنه بعد مباراة بيراميدز.

وقال :علاقتنا مع الأهلى محترمة وأمير توفيق حسم الموضوع بشكل شيك وسعيد بكلامه وعمار مركز مع فرقته، وهو من العناصر الأساسية للفريق.

وأضاف: رزاق سيسيه لم يطلب أحد من الزمالك عودته فى الانتقالات الشتوية وموقفه مثل عمار حمدى أيضا.

وظهر عمار بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار بشكل كبير