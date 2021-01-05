تصاعد أزمة جيرالدو.. وظهير إنبى يعود لحسابات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تصاعدت أزمة الأنجولى جيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد وضعه فى قائمة الانتظار عقب التعاقد مع والتر بواليا.

ورفض جيرالدو الإعارة إلى سموحة السكندرى أو الرحيل نهائياً، كما رفض عرضين

من الصفاقسى التونسى وكوريزيرو البرازيلى، وهو الأمر الذى زاد صعوبة أزمته فى المرحلة الأخيرة.

فى المقابل، تجدد اهتمام مسئولى الأهلى بالتعاقد مع كريم فؤاد ظهير

نادى النجوم والمعار لإنبى والمنتخب الأولمبى بعد تألق اللاعب بصورة لافتة.

ويدرس مسئولو الأهلى لإقناع موسيمانى بضم فؤاد خاصة أنه صغير السن 23 عاماً بجانب إجادته اللعب كظهير أيمن وأيسر بخلاف أن الأهلى يحتاج للمزيد من الدعم مع ظروف الموسم الحالى وضغط المباريات.