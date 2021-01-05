تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف النادى الأهلى على ملعبه بالسلام فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء منافسه سونيديب بطل النيجر فى جولة الإياب بدور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى لقاء الذهاب على حساب بطل النيجر فى عقر داره بهدف دون رد،

ويسعى الفريق الأحمر لضمان وحسم التأهل لمرحلة المجموعات بدورى الأبطال فى حملة الفريق الأحمر للدفاع عن لقبه القاري.

من المقرر أن يعتمد الأهلى على تشكيلة تضم ..

الحارس: على لطفى

وأمامه رباعى خط الدفاع :

سعد سمير وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد،

بينما يقود خط الوسط المالى أليو ديانج وحمدى فتحى وأمامهما محمد مجدى أفشة

وعلى الأطراف محمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر

في الهجوم: محمد شريف.

ويحتفظ موسيمانى ببعض النجوم على مقاعد البدلاء على رأسهم وليد سليمان وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمد شكرى والتونسى على معلول والحارس محمد الشناوي.