الأهلى يسعى لعبور عقبة "سونيديب" وحسم التأهل لدور المجموعات بأبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف النادى الأهلى على ملعبه بالسلام فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء منافسه سونيديب بطل النيجر فى جولة الإياب بدور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى لقاء الذهاب على حساب بطل النيجر فى عقر داره بهدف دون رد، ويسعى الفريق الأحمر لضمان وحسم التأهل لمرحلة المجموعات بدورى الأبطال فى حملة الفريق

الأحمر للدفاع عن لقبه القاري.

ويفتقد الأهلى جهود عمرو السولية ورامى ربيعة وأكرم توفيق ومروان محسن ومحمد هانى لإصابتهم بفيروس كورونا وعدم خوضهم التدريبات، كما يغيب أيضاً حسين الشحات للإيقاف نتيجة طرده عقب لقاء الزمالك فى نهائى دورى الأبطال بالنسخة الماضية بجانب المنضم حديثاً

والتر بواليا لعدم قيده إفريقياً.

وعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة مع لاعبيه طالبهم بالتركيز الشديد وعدم التهاون فى مباراة الإياب وحسم التأهل لدور المجموعات، خاصة أن كرة القدم لا تعترف سوى بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.

ويسعى محمد بشار المدير الفنى لفريق سونيديب لتقديم عرض جيد فى مواجهة الأهلى حامل اللقب فى عقر داره خاصة أن المدرب أكد أن لقاء الأهلى تاريخى بالنسبة له ويعد نقطة مهمة فى تاريخ ناديه.