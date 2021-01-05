تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسونيديب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة مساءً باستاد السلام فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج.

وتبدو مهمة الأهلى فى مباراة الليلة سهلة من الناحية النظرية نظراً لفارق الإمكانيات والقدرات الفنية الواضحة بين الفريقين، لكن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى حذر لاعبيه طوال الأيام الماضية من خطورة الاستهانة بالمنافس وعدم الاهتمام بالمباراة، وشدد على ضرورة التركيز منذ بداية المباراة وتقديم عرض قوى يضمن به الأهلى الفوز والصعود والابتعاد عن مفاجآت البطولة الأفريقية، حيث يرغب موسيمانى ولاعبوه تقديم بداية قوية، والتأكيد على أن المارد

الأحمر عازم على الدفاع بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا الذى توّج به الفريق يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقى التاسع له كأفضل نادً أفريقى يُحقق هذا الإنجاز.

وخاض الأهلى مراناً وحيداً أمس، الاثنين، استعداداً لمباراة الليلة بعدما حصل الفريق على راحة السبت الماضى بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة الجمعة الماضية فى الجولة الخامسة للدورى وإكتفى الفريق بإجراء مسحة طبية الأحد قبل أن يخوض الفريق مراناً أمس وتحدث المدير الفنى فى محاضرته مع لاعبى الفريق عن ضرورة اللعب بكل حماس وأصرار فى لقاء الليلة والبدء بجدية من أجل الفوز والصعود للأدوار التالية فى

البطولة القارية.

ويعول موسيمانى فى مباراة الليلة عن مفاتيح اللعب، أمثال محمد شريف وعلى معلول وديانج وحسين الشحات وكهربا وأيمن أشرف وبدر بانون والحارس محمد الشناوى وغيرهم من نجوم المارد الأحمر الذين عادون للفريق بعد تعافيهم من فيروس "كورونا".

وفى المقابل، قال محمد بشار المدير الفنى لفريق سونيديب، إن بطل النيجر سيحاول تقديم مباراة قوية أمام الأهلى، موضحاً فى تصريحات صحفية قبل وصول البعثة للقاهرة لخوض لقاء الليلة المرتقب، أن الفوارق كبيرة للغاية بين فريقه وبين بطل أفريقيا لكنه سيحاول إثبات نفسه وتقديم عرض قوى رغم أن المهمة صعبة للغاية على فريقه خاصة بعد الخسارة فى النيجر بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر تُلعب في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيجري بث اللقاء عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أيمن الكاشف.