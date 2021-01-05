مشاهدة مباراة الأهلي وسونيديب بث مباشر بتاريخ 05-01-2021 دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة الأهلي من أكثر الأشياء بحثا اليوم على محرك البحث جوجل، حيث يستضيف فريق الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، فريق سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في اللقاء الذي يقام في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الأهلي we السلام، للتأهل لدور المجموعات من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سونيديب في دوري الأبطال

مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر تُلعب في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيجري بث اللقاء عبر قناة ON

Time Sports 1 HD بتعليق أيمن الكاشف.

تقام اليوم الثلاثاء 5 -1-2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير مع برينتفورد فى نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توتنهام هوتسبير × برينتفورد – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

جور ماهيا الكينى × شباب بلوزداد الجزائرى – الثانية ظهرا

أول أغسطس الأنجولى × كايزر تشيفز الجنوب أفريقى – الخامسة مساء

صن داونز × جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا – السادسة مساء

الأهلى × سونيديب بطل النيجر – السابعة مساء

الرجاء المغربى × تونجيث السنغالى – الثامنة مساء – على قناة قناة الرياضية المغربية

كأس ليبرتادوريس

ريفر بليت الأرجنتينى × بالميراس البرازيلي – الثانية والنصف من فجر الأربعاء – على قناة beIN Sports HD 1