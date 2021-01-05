بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - عُقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسونيديب بطل النيجر، بمقر النادى بالجزيرة اليوم، بحضور سمير عدلي المدير الإدارى للفريق، ومحمد أسامة ورامى بكر، ورافت إبراهيم، إداريى الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي، ومسئولى اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولى نادى سونيديب وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.

وأسفر الاجتماع الفنى عن الاتفاق على ارتداء الأهلى القميص

الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى الأصفر، ومن المقرر أن يرتدى فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدى الحارس الزى الرمادي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلى والسلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع

التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة مساء الثلاثاء على ملعب الأهلى بالسلام وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دورى أبطال إفريقيا.