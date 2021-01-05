كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي وسونيديب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

يستعد الأهلي لخوض مباراته أمام سونيديب بطل النيجر المقرر لها مساء غدٍ على استاد الأهلي ‏we‏ السلام في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الإياب بين الأهلي وسونيديب بطل النيجر قد انتهت بفوز الأهلي

بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في النيجر.

قائمة الأهلي أمام سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: علي لطفي - حمزة علاء - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم

وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول.

خط الوسط: محمود كهربا وحمدي فتحي ووليد سليمان ‏وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وأكرم توفيق.‏

خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان.