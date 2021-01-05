شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر ينعى والدة زوجته ويكشف تفاصيل العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق والدة زوجته، التى ودعت عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، وكتب عبر حسابه الشخصى على تويتر "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة نعمة محمد خليل والدة زوجتى.. والدفن بعد صلاة الظهر فى مقابر العائلة فى المنارة الباب الثانى فى الإسكندريه... (والعزاء بعد الدفن فى المقابر أوعبر مواقع التواصل المختلفة) ولا يريكم الله مكروها لديكم".



اسلام الشاطر

وكشف إسلام الشاطر نجم الأهلى السابق عن أمنيته فى عام 2021، بعد أن وجه رسالة إلى العام المنقضى 2020، قائلا لا يوجد أى كلام يمكن أن يقال فكفى ما حدث فى العام من فيروس كورونا ونتمنى من الله أن يكون العام المقبل أفضل من السابق ، وهذا ما سيتحق من خلال البطولات التى تستضيفها مصر الفترة المقبلة.

وقال الشاطر فى تصريحات خاصة لليوم السابع :"مفيش كلام يتقال كفاية اللى حصل، وإن شاء الله سنة جديدة نتمناها أفضل، وأضاف الشاطر أن هناك عدة بطولات تشهدها مصر فى العام الجديد على رأسها مونديال كرة اليد ، و بطولة العالم للدراجات ، و السلاح ، و الرماية ، بالإضافة إلى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .

وحرص الشاطر على توجيه رسالة إلى الخليج 365 قائلا :"الخليج 365 الشريك الرئيسى لى دايما فى كل الأوقات، دايما متواجدة فى كل الأحداث، ومنذ أيام فاز بجائزة دبى للصحافة الذكية، فنهنئه بالجائزة، والتى تعد خير دليل على ريادة الخليج 365 فى الصحافة الذكية، وذلك بجهد كل القائمين عليها.