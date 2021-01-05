شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا يحق لطارق العشرى العمل فى أى ناد لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طارق العشرى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش لا يحق له العمل فى تدريب أى ناد بالدورى المصرى هذا الموسم بعد اعتذاره عن الاستمرار مع فريقه وإعلانه أنه تقدم باستقالته من تدريب الفريق خلال الساعات الماضية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة الحالية تنص على أن المدرب الذى يرحل عن تدريب فريقه عن طريق الاستقالة أو فسخ العقد لا يحق له تدريب فريق أخر فى نفس الموسم، ولكن إذا تمت إقالته يحق له العمل فى ناد واحد أخر فى نفس الموسم.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعة لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020، وتم وضع بعض البنود الجديدة لتنظيم عمل المدربين فى الدورى الحالى أهمها:

- أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

- سيتم تشكيل لجنة لشؤون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين.

- لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع نادٍ آخر في المسابقة ذاتها.

- يسمح للمدرب بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

- تتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم إخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده.