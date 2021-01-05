شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسونديب بطل النيجر.. حصريا على قناة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الأهلاوية مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره سونيديب بطل النيجر المقرر انطلاقها فى السابعة مساءً باستاد السلام فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف للاعب المالى آليو ديانج.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

تنقل قناة أون تايم سبورت اللقاء مساء اليوم على الهواء مباشرة، ووتبدو مهمة الأهلى فى مباراة الليلة سهلة نظرا لفارق الإمكانيات والقدرات الفنية الواضحة بين الفريقين.

وخاض الأهلى مراناً وحيداً أمس الاثنين استعداداً لمباراة الليلة بعدما حصل الفريق على راحة السبت الماضى بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة الجمعة الماضية فى الجولة الخامسة للدورى وإكتفى الفريق بإجراء مسحة طبية الأحد قبل أن يخوض الفريق مراناً أمس وتحدث المدير الفنى فى محاضرته مع لاعبى الفريق عن ضرورة اللعب بكل حماس وأصرار فى لقاء الليلة والبدء بجدية من أجل الفوز والصعود للأدوار التالية فى البطولة القارية.

موسيمانى يعول أمال على شريف و ديانج فى لقاء الليلة .

ويعول موسيمانى فى مباراة الليلة عن مفاتيح اللعب، أمثال محمد شريف وعلى معلول وديانج وحسين الشحات وكهربا وأيمن أشرف وبدر بانون والحارس محمد الشناوى وغيرهم من نجوم المارد الأحمر الذين عادون للفريق بعد تعافيهم من فيروس " كورونا





بواليا خارج حسابات الأهلى فى لقاء سونيديب

خرج الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مباراة سونيدب بطل النيجر المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ، الثلاثاء في غياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي استبعاد والتر بواليا من حسابات موسيماني لعدم جاهزية اللاعب من النادي الفنية، حيث إنه لا يشارك في التدريبات منذ أيام لانشغاله بالترتيب والتوقيع للأهلي قبل الإعلان عن الصفقة رسميًا الخميس الماض.