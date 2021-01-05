شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يدين طبيب منتخب الشباب: السفر مبكراً كانت فكرته ومكانش عندنا دكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الإعلامى أحمد شوبير تصريحات طبيب منتخب الشباب ضد ربيع ياسين المدير الفنى السابق للفراعنة، وذلك على خلفية تفشى فيروس كورونا بين صفوف المنتخب بشكل كبير خلال تواجده فى تونس للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا، وقال شوبير عبر بنامجه الإذاعى "مع شوبير": ربيع ياسين رفض الرد على تصريحات طبيب منتخب الشباب، الذى قال تصريحات غريبة، مؤكداً أن ربيع ياسين سافر من مصر وهو عنده كورونا، وتسبب للعدوى فى اللاعبين، وأن هناك لاعب واحد قاله إنه جسمه مكسر وأبلغنى ولكن بعد فترة قالى إنه كويس.

وأضاف: الكلام اللى بتقوله يؤكد أن منتخبنا مكانش عنده دكتور، أنك تقول إن المدرب كان عنده كورونا وسافر مينفعش، وإن فى لاعب قالك إنه جسمه مكسر ولم يتم عزله، الكلام ده إدانة ليك أنت.

وأردف: لما كان حد فينا بيبقى عنده برد فى المعسكرات كان الطبيب بيتدخل وده قبل كورونا.

واختتم: فكرة السفر مبكراً كانت فكرة طبيب المنتخب وهذه معلومة مؤكدة وعمرو الجناينى رفض واللجنة الخماسية رفضت هذا الأمر.

وأصدر ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، بياناً أعلن خلاله التقدم ببلاغ للنائب ضد أكاذيب طبيب منتخب الشباب، وقال ربيع ياسين فى بيانه، "إذ تقدم الكابتن ربيع ياسين بتقرير مفصل عن الجوانب الخاصة بعمله كمدير فنى كطلب لجنة تقصى الحقائق المعنيه بالأمر، فضلا عن تقدمه باستقالته الرسمية فى تاريخ 23 /12 /2020 وحتى تاريخه لم يصدر قرار رسمى أو توصية رسمية من تلك اللجنة أو الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى يتسنى له اتخاذ الموقف المناسب.. وإذ يتحفظ ربيع ياسين على تناول البعض اسمه وسيرته وأخلاقه التى يعلمها الجميع تناولا لا يليق ببعض وسائل الإعلام وتعمد الكذب والتحايل للتنصل من المسئوليه ولن ينحدر إلى الرد عليها فتاريخه لا يسمح بذلك، مع تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونيه الأزمه ضد أى خروج على النص، وتم تكليف المستشار القانونى الخاص بالتعامل الفورى مع الموقف.. وفى النهاية تزول الأسماء ويبقى علم مصر عاليا خفاقا، حفظ الله مصر وشعبها".

وحمل الدكتور وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، مسئولية إصابة لاعبى منتخب الشباب إلى الكابتن ربيع ياسين، المدير الفنى للمنتخب، قائلا: "للأسف الشديد محدش كان يقدر يتكلم معاه.. وإصابة اللاعبين كانت من مصر وليس تونس".