شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكشف كواليس عودة بسيونى وخطة تدعيم الفريق فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد أحمد المهدى المشرف العام على فريق طلائع الجيش أسباب عودة عبد الحميد بسيونى لتدريب الفريق عقب قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق نظراً لسوء النتائج، وقال المهدى فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: أحياناً يكون هناك عدم توفيق خلال المباريات، لدينا مجموعة محترمة من اللاعبين وكذلك جهاز فنى محترم، ومجلس الإدارة قبل اعتذار طارق العشرى وتم تكليف عبد الحميد بسيونى بتدريب الفريق، بسيونى ليس غريباً على الفريق وعلى دراية بإمكانيات جميع اللاعبين ونتائجه معنا فى الفترة الماضية كانت دافعاً لعودته.

وأضاف: عبد الحميد سيقود تدريب اليوم ومباراة الزمالك، ولدينا عناصر مميزة جداً قد تكون بعض العناصر لم تحصل على فرصة فى الفترة الماضية وإذا كان محتاج أى حاجة سنحاول توفيرها له ونقف خلفه بكل قوة ونسانده لمواصلة نتائجه التى حققها من قبل معنا.

من جانبه أكد طارق العشرى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش أنه تعرض لغياب التوفيق عنه مع الفريق مؤخرا وتحديدا عقب مواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر، قائلا فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورت 2 إن فيروس كورونا تسبب له فى مشكلات كبيرة خاصة بعد وصول الإصابات إلى 8 لاعبين فى الفريق مع بداية مباريات الدورى وهو ما تسبب فى تراجع مستوى ونتائج الفريق.

وأوضح أنه عقد جلسة مع اللاعبين قبل الرحيل وأوضح لهم أنهم يستحقون مكانة أكبر وترتيب أفضل فى جدول الدورى، متمنيا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه قدم مستوى رائع فى مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر استحق عليه التقدير من جانب جميع المحلليين.

وقرر نادى طلائع الجيش قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن الاستمرار فى منصبه، كما قرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.