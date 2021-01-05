شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الأحمر يحمل آمال المصريين فى مونديال مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير المصرية أمالا عريضة على نجم منتخب مصر لكرة اليد القائد أحمد الأحمر من أجل تحقيق مركز يليق بحجم مصر فى بطولة العالم مصر 2021 المقرر أن تطلق بمصر على 4 صالات مختلفة بدءًا من يوم 13 يناير الجارى.

يعد أحمد الأحمر من أبرز نجوم منتخب مصر فى الوطن العربى والعالم لما حققه من إنجازات لمنتخب بلاده والأندية التى احترف فيها على مدار تاريخه سواء عربية أو أوروبية.

أحمد الأحمر هو اللاعب رقم واحد على مستوى العالم فى حصوله على بطولات قارية بمجموع 20 بطولة، وآخرها التى توج بها الفراعنة العام الماضى بالفوز على تونس فى نهائى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت على أرض المنافس بنتيجة 27/23 .

ونجح الأحمر، أو "ميسى كرة اليد" كما تلقبه الجماهير، فى الفوز بجائزة أحسن لاعب فى عدد كبير من المباريات، ومنها جائزة أحسن لاعب فى مباريات كأس الأمم الأفريقية التى فازت بها مصر ومنها صعدت لأولمبياد بكين وفى أمم أفريقيا التى استضافتها مصر يناير 2016 وتأهل الفراعنة من خلالها إلى أولمبياد البرازيل، فضلاً عن أنه حمل علم مصر فى طابور العرض بافتتاح الدورة.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد الأحمر فى الصور التالية :