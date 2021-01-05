شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطمئن الأهلاوية على عمرو السولية: كورونا طول معاه لكنه بلا أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الإعلامى أحمد شوبير جماهير النادى الأهلى على عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر ومنتخب مصر، الذى تعرض للإصابة بفيروس كورونا مؤخراً ليغيب عن المشاركة مع فريقه فى المباريات، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كورونا طول جداً مع السولية لكنه بلا أعراض على الإطلاق، وسيخضع لمسحة جديدة مساء اليوم.

وواصل شوبير متحدثاً عن رسالة سيرينو الغامضة عبر انستجرام: سيرينو قد يكون توصل لاتفاق مع فريقه لاستكمال الموسم الجارى والانضمام للأهلى فى الموسم الجديد.

من جانبه زف عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بشرى سارة إلى جماهير القلعة الحمراء، بشأن ضم الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى موضحًا أن الصفقة تأجلت بسبب خلاف على الأمور المادية لكنها لم تغلق.

وقال القيعى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى، إن مسئولى ناديه فاوضوا سيرينو وبواليا فقط موضحًا أنه لا صحة عن الأسماء التى ارتبطت بالفريق، مشيرًا إلى أن خزينة النادى لا تستطيع تحمل دفع 3 ملايين دولار راتباً سنويا للاعب واحد.

وأضاف مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى: "في المستقبل قد تكون فيه الأمور أسهل لإتمام التعاقد مع سيرينو قد يجهز ناديه البديل بالتزامن مع اقتراب عقده من النهاية ولن تتم الصفقة بكل تأكيد في فترة الانتقالات الحالية".

ونشر جاستن سيرينو عبر ستورى حسابه على إنستجرام صورة خلال لقاء سابق بين الأهلى وصن داونز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا وعلق قائلا، "tal vez no sea hoy ni mañana . pero tarde o temprano cumplire mis suenos"، وتعنى بالعربية: "ربما لا يكون اليوم أو غدا.. لكن عاجلاً أم آجلاً سأحقق أحلامى".