شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذر محمد بركات مدير المنتخب بعد تصوير برنامج تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الأول، ومحمد شوقى مدرب مساعد المنتخب الأولمبى، بعدما علمت اللجنة بتصويرهما برنامجا تليفزيونيا، وهو ما يتعارض مع عملهما حيث تتمسك اللجنة الثلاثية بتفرغ المدربين والإداريين للمنتخبات فقط.

وتحدث مسئولو اللجنة الثلاثية مع بركات وشوقى عن تصوير برنامج عن اكتشاف المواهب سيتم إذاعته قريباً، وتبين أن الثنائى حصلا على إذن مسبق من اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى، وطلبت اللجنة الثلاثية منهما وقف التصوير، إلا أنهما أكدا لاتحاد الكرة أنهما قاما بتصوير 8 حلقات بالفعل ويتبقى فقط الحلقة الأخيرة والتى ستكون "لايف"، وهو ما تقبلته اللجنة الثلاثية وحذرتهما من تكرار هذا الأمر.

وسبق وطلبت اللجنة الثلاثية من وائل رياض شيتوس التفرغ للمنتخب الأولمبى وترك رئاسة قطاع الناشئين فى دجلة وهو ما طلب شيتوس مهلة قبل حسمه بشكل نهائي.

من ناحية أخرى، عقدت أمس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، حيث تناول الاجتماع سبل إعداد المنتخب للارتباطات الإفريقية المقبلة للفريق ومتطلباته من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة.