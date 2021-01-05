شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أسامة حسنى يساهم فى تحقيق كأس مصر 2007 أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هدف أسامة حسنى، مهاجم الأهلي السابق، فى مرمى الزمالك، فى نهائى كأس مصر عام 2007 من الأهداف التى لا تُنسى من ذاكرة الجماهير الأهلاوية، حيث تسبب فى تحقيق بطولة غالية كانت غائبة عن جدران النادى الأحمر لفترات، بالإضافة إلى أنها أمام الغريم التقليدى الزمالك.

وجاءت تلك المباراة مجنونة من بدايتها، حيث تقدم الزمالك ثلاث مرات، وتعادل الأهلى بعدما امتدت المباراة للوقت الإضافى، واستطاع أسامة حسنى عقب نزوله إحراز الهدفين الثالث والرابع للفريق الأهلاوى، ليهدى اللقب للجماهير الحمراء التى احتشدت فى مدرجات استاد القاهرة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

وتقدم الزمالك فى الدقيقة 49 عن طريق عمرو زكى، وتعادل عماد متعب للأهلى ، ثم أضاف شيكابالا الهدف الثانى للفريق الأبيض من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وظن الجميع أن اللقب سيذهب لجدران البيت الأبيض حتى الدقائق الأخيرة التى شهدت هدفا غاليا للمارد الاحمر لتمتد المباراة للوقت الإضافى.

وفى الوقت الإضافى استطاع جمال حمزة إحراز الهدف الثالث للزمالك، قبل أن يعود أسامة حسنى ويحرز هدفين متتاليين للفريق الأحمر ينهى بهما أحلام الزملكاوية، ويهدى البطولة للجماهير الأهلاوية.