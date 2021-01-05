عندما اكتوى الأهلي من أبنائه.. عبد الله السعيد يسجل فى أول ظهور مع بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - اكتوى النادي الأهلي بنيران أبنائه عندما نجح عبد الله السعيد فى أول ظهور مع بيراميدز، قادما من أهلي جدة السعودي، في قيادة الفريق السماوى، للفوز على المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف فى مباراة الفريقين، حيث سجل هدفاً وصنع آخر.

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلي شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سرا مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلي إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.

وسجل "السعيد" مع الأهلى 50 هدفًا فى 154 مباراة، ومع الإسماعيلى 34 هدفًا فى 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا فى 15 مباراة وقال عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لو عاد بى الزمن لاخترت الطريق نفسه، أنا لاعب محترف واعتدت أن أخلص فى عملى لكل نادٍ لعبت له، لكننى أختار الأفضل لى بين العروض المقدمة".

وفاز السعيد مع الأهلى بـ3 بطولات للدورى المحلى، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلى وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا.

وسجل عبد الله السعيد هدفا لبيراميدز فى الإنتاج الحربى بالجولة الخامسة للدورى هذا الموسم، ويعد هذا هو الهدف الـ110 لعبد الله السعيد ليتخطى محمود الخطيب أسطورة الأهلى فى قائمة نادى الـ100.