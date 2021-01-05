شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هزيمة ليفربول من ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت امس مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بهزيمة ليفربول بهدف مقابل لاشئ، لتختم معها مباريات الجولة 17 من الدوري الانجليزي
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حتى الان موضحا به النادي وعدد الاهداف وجنسية كل لاعب
|
الترتيب
|
اللاعب
|
النادي
|
جنسية اللاعب
|
عدد الاهداف
|
1
|
محمد صلاح
|
|
مصري
|
13
|
2
|
سون هيونج مين
|
|
كوري جنوبي
|
12
|
3
|
برونو فيرنانديز
|
مانشستر يونايتد
|
برتغالي
|
11
|
3
|
دومينيك كالفيرت لوين
|
|
انجليزي
|
11
|
3
|
جيمي فاردي
|
|
انجليزي
|
11
|
6
|
باتريك بامفورد
|
ليدز يونايتد
|
انجليزي
|
10
|
6
|
هاري كين
|
|
انجليزي
|
10
|
8
|
كالوم ويلسون
|
|
انجليزي
|
8
|
8
|
ويلفريد زها
|
|
كوت ديفواري
|
8
-
الوضع في مصر
-
اصابات
143,464
-
تعافي
114,601
-
وفيات
7,863