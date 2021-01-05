شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هزيمة ليفربول من ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت امس مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بهزيمة ليفربول بهدف مقابل لاشئ، لتختم معها مباريات الجولة 17 من الدوري الانجليزي

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حتى الان موضحا به النادي وعدد الاهداف وجنسية كل لاعب

الترتيب اللاعب النادي جنسية اللاعب عدد الاهداف 1 محمد صلاح ليفربول مصري 13 2 سون هيونج مين توتنهام كوري جنوبي 12 3 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد برتغالي 11 3 دومينيك كالفيرت لوين ايفرتون انجليزي 11 3 جيمي فاردي ليسترستي انجليزي 11 6 باتريك بامفورد ليدز يونايتد انجليزي 10 6 هاري كين توتنهام انجليزي 10 8 كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد انجليزي 8 8 ويلفريد زها كريستال بالاس كوت ديفواري 8