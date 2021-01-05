شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يطالب اللاعبين بالفوز علي النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون على التواصل مع المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة عقب انتهاء المران الاساسي للفريق الاول على ستاد مصطفي بن جنات بمدينة المنستير التونسية .



وحرص المشرف على الكرة بتوصيل رسالة رئيس النادى للاعبين لتحفيزهم وتهيئتهم قبل لقاء الإياب امام النجم الساحلي يوم الأربعاء في دور ال٣٢ للكونفيدرالية.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.

وتضم البعثة كلا من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء هويدى اخصائي التأهيل و٢٤ لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.