شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يملح لاقتراب عودته لقيادة ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، إلى قرب عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفوز بنتيجة 3-1 على نابولي في نوفمبر الماضي، وتأمل جماهير ميلان عودته للمشاركة ضد يوفنتوس غدا الأربعاء.

ونشر إبراهيموفيتش مقطع فيديو قصير من تدريباته عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث تدرب بشكل منفصل عن باقي اللاعبين، ما زاد من آمال الجماهير في لحاقه بالمباراة

وعلى الجانب الآخر، قالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن آمال جماهير الروسونيري ستذهب سدى، لأن السويدي لن يلعب المباراة.

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، قد صرح عقب الانتصار على بينفينتو الأحد الماضي، أن إبراهيموفيتش يركز ويعمل على التعافي، لكنه لا يعرف متى سيكون متاحا للمشاركة.