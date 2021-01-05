شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد هزيمة ليفربول من ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - +اقيمت امس الاثنين حتى ساعة متأخرة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون وانتهت المباراة بهدف للاشئ لفريق ساوثهامبتون , حيث احرز "داني إنجيس" هدف ساوثهامبتون مبكرا وذلك في الدقيقة الثانية من المباراة , ولم تفلح محاولات ليفربول للتعادل , لتنتهي المباراة بهذا الهدف وليهدي ليفربول الفرصة على طبق من ذهب لفريق مانشستر يونايتد لاحتلال الصداراة حيث ستقام يوم الثلاثاء القادم مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق بيرنلي واذا تعادل مانشستر فقط فسيحقق الصداراة حيث انه يملك نفس نقاط ليفربول وهو 33 نقطة ويفصل بينها فارق الاهداف فقط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد هزيمة ليفربول أمام ساوثهامبتون موضحا فيه عدد المباريات التي لعبها كل فريق وعدد مرات الفوز والخسارة والتعادل بالاضافة الى الاهداف وماله له وما عليه وعدد النقاط