شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعلن إصابة «ساندرو» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا المستجد، وقال النادي، "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه عقب ظهور بعض الأعراض الخفيفة، خضع اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو للفحص الذي كشف إصابته بفيروس كورونا، يتواصل النادي مع السلطات الصحية لتحديد التنفيذ الفعال للبروتوكولات المطلوبة، التي تسمح باستمرار التدريبات والأنشطة الرسمية للفريق".

وخضع المدافع البرازيلي البالغ عمره 29 عاما، الذي شارك في الفوز 4-1 على أودينيزي في تورينو، للعزل الذاتي.