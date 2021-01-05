شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة الأدوار التأهيلية لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسحب الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة الأدوار التأهيلية لمسابقة كأس مصر لموسم2020/2021، وتحديدا فى الثانية عشرة ظهرا، وخاطب الاتحاد الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة لإيفاد مندوبيها لحضور مراسم القرعة بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذى كان وضعه فى لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق فى إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التى وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أى ناد بمسابقة الدورى العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدورى بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقا للائحة للجنة المسابقات التى وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.

كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق فى وقت سابق، عدم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد بسبب فيروس كورونا، إلا فى حال ظهور 16 حالة إصابة بالفيروس بين اللاعبين دون حساب الأجهزة الفنية والإدارية من بينهم، بحيث يمتلك الفريق 14 لاعبا يخوضون المباراة.كما رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل المباراة فى حال إصابة حراس المرمى الثلاثة لأى فريق بفيروس كورونا، حيث سيتم إلزام الأندية بالاستعانة بحراس مرمى من فريق الشباب مواليد 2001 و99 وإقامة المباراة بشكل طبيعى حفاظا على انتظام جدول المسابقة فى الموسم المقبل الذى سيشهد ضغطا كبيرا نظرا لضيق الوقت.

كما قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الغاء عقوبة خصم النقاط على الأندية فى حالة تأخرها فى سداد الغرامات المالية كما كان اللائحة تنص هذا الموسم والتى أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالجبلاية، حيث اشتكت الأندية من هذا البند للجنة الثلاثية ليتم الغاؤه خاصة وأن الأندية تمر حاليا بأزمات مالية كبيرة.

ووفقا للائحة لجنة المسابقات للموسم الحالى، فإن اتحاد الكرة يمنح النادى المعاقب بالغرامة المالية مهلة أسبوعين للسداد، وحال عدم سداده للغرامة تغلظ العقوبة المالية مع منحه أسبوعين آخرين للسداد، وإذا لم يسدد تخصم منه نقطة عن كل مباراة يخوضها فى الدورى.

كما تم الاتفاق مع الأندية على تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع ، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.