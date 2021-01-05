شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة العودة أمام الاتحاد الليبى بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة قوية أمام الاتحاد الليبى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن الفريق السماوى حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى ليقترب بيراميدز من التأهل لدور الـ 32 مكرر ويبدأ مشوار حصد اللقب، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب البطولة فى نسختها الماضية بعد الهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى مباراة النهائى.

وتأهل فريق نادى الاتحاد الليبى لمواجهة نادى بيراميدز بعدما حقق الفوز على نظيره هورسيد الصومالى بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الإياب للدور التمهيدى الأول على استاد الأهلى والسلام، وسبق للاتحاد الليبى أن حقق الفوز فى مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز بنتيجة 7/1 فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يقود مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى تحكيميا، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكينى ريتشارد أوبارى، والمراقب الطبى لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.

من جهته حرص الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على تصحيح الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه فى المباريات الماضية، حيث انتقد الخواجة الأرجنتينى أداء فريقه، رغم الفوز الذى تحقق فى الدورى أمام الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مثيرة شهدت ريمونتادا من بيراميدز، إلا إن أروابارينا أبدى استياءه من الأداء، وعقد المدرب عدة جلسات مع لاعبيه عرض خلالها الأخطاء التى تحدث داخل المستطيل الأخضر على أمل عدم تكرارها فى المواجهات المقبلة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: المهدى سليمان (شريف إكرامى) فى حراسة المرمى، فى الدفاع على جبر - أحمد سامى - أحمد فتحى - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحى – إيريك تراورى، وخط الهجوم: جون أنطوى.