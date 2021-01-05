حكيم زياش في مرمى الانتقادات بعد سقوط تشيلسي أمام مانشستر سيتي

وجه أسطورة ليفربول الأسبق، جرايم سونيس انتقادات لنجم تشيلسي، حكيم زياش بسبب أدائه خلال خسارة البلوز أمام مانشستر سيتي (1-3) على ملعب ستامفورد بريدج مساء أول أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقد سونيس زياش بسبب غياب مساندته الدفاعية خلال الهجمة المرتدة، التي جاء منها هدف مانشستر سيتي الثالث، والذي سجله النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وقال سونيس أثناء تحليله للمباراة عبر شبكة ‘سكاي سبورتس’ البريطانية: “لامبارد سيكون غاضبًا من بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم هذا الموسم، لم ينجح أحد منهم في الاختبار حتى الآن، ومن المفترض أن يصنعوا الفارق في المباريات الكبرى”.

واستدرك النجم الأسكتلندي الذي لعب بقميص ليفربول في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، قائلًا: “من الصعب الحكم على اللاعبين الوافدين الجدد إلى الكرة الإنجليزية، حتى تييري هنري لم يقدم أداء جيدًا في عامه الأول بإنجلترا، لكن انظر ماذا حدث بعد ذلك”.

ولم يسلم زياش من انتقادات سونيس، وذلك لعدم عودة النجم المغربي للمساندة الدفاعية في هجمة هدف مانشستر سيتي الثالث، وقال: “حكيم يتحمل مسؤولية الهدف الثالث، لأنه لم يعد لمساندة الدفاع، إنه لم يفعل أساسيات كرة القدم”.

وأتم: “هذا لا يحدث حتى في تدريبات الفرق الكبرى التي تنافس على الألقاب”.

وانضم النجم المغربي إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف أياكس أمستردام الهولندي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من بعض الإصابات منذ انضمامه إلى تشيلسي، مما تسبب بمشاركته في 13 مباراة فقط هذا الموسم بمختلف المنافسات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.

يذكر أن تشيلسي لعب 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حقق الفوز في سبع مباريات منها، فيما تعادل وخسر في خمسة، علمًا بأن كتيبة لامبارد لم تفز إلا مرة واحدة فقط خلال آخر ست مواجهات.