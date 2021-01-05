شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى لـ"أون تايم": فيروس كورونا وإصابات اللاعبين سبب استقالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش، أنه تعرض لغياب التوفيق عنه مع الفريق مؤخرا وتحديدا عقب مواجهة الاهلى فى نهائى كأس مصر، قائلا فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورت 2 إن فيروس كورونا تسبب له فى مشكلات كبيرة خاصة بعد وصول الاصابات إلى 8 لاعبين فى الفريق مع بداية مباريات الدورى وهو ما تسبب فى تراجع مستوى ونتائج الفريق.

وأوضح أنه عقد جلسة مع اللاعبين قبل الرحيل وأوضح لهم أنهم يستحقون مكانة أكبر وترتيب أفضل فى جدول الدورى، متمنيا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه قدم مستوى رائع فى مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر استحق عليه التقدير من جانب جميع المحلليين.

وقرر نادى طلائع الجيش قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن الاستمرار فى منصبه، كما قرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبدالحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37

وواجه طلائع الجيش، الأهلي، في المباراة النهائية لكأس مصر، ونجح في الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح، وخسر في النهاية بعد وصوله لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر وتنتظره مواجهة أخرى مع الاهلى على لقب كأس السوبر المحلى بإعتباره وصيف كأس مصر فى مواجهة لم يتحدد موعدها حتى الان .