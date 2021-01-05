شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: مواجهة برينتفورد اليوم هى الأكبر منذ وصولى توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن مواجهة فريقه لبرينتفورد، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، هي الأكبر له منذ وصوله للسبيرز.

وأوضح مورينيو، لشبكة «سكاي سبورتس»، «أعتقد أنها المباراة الأكبر لي منذ قدومي للفريق، وذلك من منظور مطاردة النادي للألقاب منذ سنوات، ولا يوجد أهم منها سوى المباراة النهائية، بالنسبة لي كل مسابقة مهمة، توجت بلقب هذه البطولة في موسمي الأول بإنجلترا عام 2004- 2005، وبالنسبة لي كل مسابقة مختلفة ولها قيمة، هذه طريقتي في النظر إلى الأمور، وخاصة مع نادٍ لم يتوج بالألقاب منذ عقد من الزمان، حينها تصبح كل بطولة مهمة، إذا فزنا بمباراتين سنتوج بكأس، بالطبع مواجهتان في غاية الصعوبة، لكن سيكون هذا أمرا جيدا للنادي واللاعبين».