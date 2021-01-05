شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يحتفل.. 110 سنة زمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل نادي الزمالك، بمرور 110 سنة على تاريخ تأسيس القلعة البيضاء، والذى يوافق اليوم الثلاثاء، الموافق 5 يناير 2021 .

وتأسس الزمالك مع بداية العقد الثاني من القرن العشرين وتحديدا في 5 يناير 1911، كناد رياضي وثقافي واجتماعي يضم نخبة من أطياف المجتمع في وقتها وكان تحت اسم نادي قصر النيل، وذلك لكون مقر النادي في كازينو النهر الحالي بالجزيرة، وكان أول رئيس له هو جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك.

وتم تغيير اسم النادي بعد ذلك حيث أطلق عليه لاحقا اسم المختلط ثم نادي فاروق وأخيراً الزمالك، وهو من أقدم الأندية المصرية والعربية، ومن أكثر الأندية شعبية وجماهيرية أيضا في مصر وافريقيا والوطن العربى.