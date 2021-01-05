شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى نزهة كروية امام الاتحاد الليبى بالكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، مع نظيره الاتحاد الليبى فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز بيراميدز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف نظيف، أحرزه جون أنطوى.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع علي جبر، أحمد سامي، أحمد فتحي، طارق طه، وفى الوسط، عمر جابر، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، محمد فاروق، ومهاجم وحيد، جون أنطوى.