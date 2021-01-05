شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخضع لمسحة «كورونا» قبل السفر للمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الكروى الأول بالنادى الاسماعيلى، بقيادة أبوطالب العيسوى، الثلاثاء، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في اطار استعدادات الفريق للسفر إلى المغرب الخميس المقبل لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية» والتى تم تأجيلها في مارس الماضى بسبب فيروس «كورونا».

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الإسماعيلى بهدف نظيف، أحرزه فخر الدين بن يوسف، ويسعى الإسماعيلى للتتويج بالبطولة، لإرضاء الجماهير الغاضبة، بالإضافة إلى العائد المادى الكبير الذي سيحصده الفريق من البطولة.