شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي ورفاقه يحتفلون بتأهل اتحاد جدة لنهائى كأس محمد السادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نجوم اتحاد جدة بفوزهم الثمين على الشباب 2-1، أمس الاثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليتأهل العميد إلى النهائي.

وغرد فهد المولد، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلا: «ألف مبروك الفوز والتأهل للنهائي، والحمد لله بتكاتف الجميع بإذن الله، يكون الكأس من نصيبنا».

وقال الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، عبر حسابه على «إنستجرام»: «سعيد من أجل مساعدة فريقي على التأهل لنهائي البطولة العربية».

وهنأ الجناح جاري روديجيز، الغائب لعدم اكتمال جاهزيته، الفريق الاتحادي على الانتصار، بقوله: «برافو شباب»، وأرفق صورة جماعية لكتيبة العميد.

بدوره، نشر أحمد حجازي، مدافع الاتحاد، فيديو من احتفال الفريق، في غرفة خلع الملابس، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليه: «إلى النهائي».

وقال حمد آل منصور، لاعب الاتحاد، على «تويتر»: «ألف ألف مبروك لنا ولجمهورنا الغالي علينا، ولكل محب لنادي الاتحاد، الحمد لله على التأهل للنهائي، وبإذن الله نحتفل بالذهب جميعا.. مساندتكم ودعمكم سلاحنا الأول، وتركيزنا الآن على مباراتنا القادمة في الدوري.. دعواتكم».