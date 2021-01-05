شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعطي راموس خيارين جديدين للتجديد وينتظر رد اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت إدارة ريال مدريد، عرضا جديدا لقائد الفريق سيرجيو راموس، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، ان إدارة ريال مدريد عرضت على راموس التجديد لعام واحد بالراتب نفسه، أو التجديد لعامين مع تخفيض نسبة 10% من الراتب، في ظل الأزمة المادية، بسبب فيروس كورونا

ووفقا للتقارير الصحفية الأخيرة، فإن رغبة راموس هي الاعتزال في ريال مدريد، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق على التجديد مع إدارة النادي.