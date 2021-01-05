شكرا لقرائتكم خبر عن فاتسكه: تفكير «سانشو» فى الانتقال إلى ناد آخر سبب تراجع مستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، عن سر تراجع مستوى المهاجم جادون سانشو، منذ بداية الموسم الحالي، وسجل سانشو هدفا وحيدا هذا الموسم في البوندسليجا، والذي جاء خلال مواجهة فولفسبورج، الأحد الماضى، رغم مشاركته في 12 مباراة.

وقال فاتسكه في تصريحات إعلامية، «ربما استعد جادون لا شعوريا للانتقال إلى ناد آخر، وأعتقد أنه فكر كثيرا في الأمر، ما أدى لتراجع مستواه».

وكان الدولي الإنجليزي قد اقترب من الانضمام لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، لكن إدارة دورتموند اشترطت الحصول على 120 مليون يورو نظير بيعه، ما أدى لفشل الصفقة.