شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة: فرص لحاق «فاتي» بلقاء العودة أمام سان جيرمان كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف برشلونة، آخر تطورات حالة لاعبه، أنسو فاتي، الذي يتعافى من إصابة، تعرض لها خلال مواجهة ريال بيتيس، في نوفمبر الماضي.

وقال البارسا، في بيان عبر موقعه الرسمي، «خضع لاعب الفريق الأول أنسو فاتي، لعلاج بيولوجي من قبل الطبيب رامون كوجات، وتحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، ويسير تطور إصابته في مسار مرضي للغاية»، وكان فاتي قد خضع لعملية جراحية ناجحة، بعدما أصيب في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى، ومن المتوقع عودته في بداية شهر مارس المقبل.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، ان مؤشرات النجاح الكبير للعملية الجراحية الخارجية التي أجريت في الركبة للنجم الإسباني رفعت الأمل في لحاقه بلقاء باريس سان جيرمان، في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر في 11 مارس القادم، حيث كان من المقرر عودة فاتي بعد 4 أشهر من تاريخ الإصابة، مضى نصفها.

وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقين في 17 فبراير المقبل على ملعب كامب نو معقل برشلونة.