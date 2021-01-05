شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يقود المران الثانى لأتلتيك بيلباو استعدادا لمواجهة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود مارسيلينو جارسيا تورال، الثلاثاء، المران الثانى له كمدرب لفريقه الجديد أتلتيك بيلباو، قبل يوم من المواجهة المرتقبة مع برشلونة، على ملعب سان ماميس، والمؤجلة من الجولة الثانية من الليجا.

وقاد المدرب المخضرم، أول حصصه التدريبية مع «أسود الباسك»، مساء أمس الأثنين، قبل يومين من مواجهة البارسا، وكانت إدارة أتلتيك بيلباو، قد قررت الأحد، إقالة المدرب، جايزكا جاريتانو، وجهازه المعاون، بعد ساعات قليلة من تحقيق الفوز على إلتشي بنتيجة 1-0 في الليجا.