اخبار الرياضه

ماركا: مودريتش وافق على عرض ريال مدريد وفاسكيز ينتظر العرض الجديد

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: مودريتش وافق على عرض وفاسكيز ينتظر العرض الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد، وافق على العرض المادى الذي قدمه النادى الملكى لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أوضحت الصحيفة موقف لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، من أول عرض من إدارة الميرنجي لتجديد عقده، وقالت الصحيفة، «مودريتش قال نعم بالفعل للعرض الذي قدمه له النادي، ولازال راموس في طور التفاوض، بينما رفض لوكاس فاسكيز عرض النادي الأول للتجديد، حيث لم يقنعه».

يذكر أن فاسكيز في بداية الموسم كان بعيدا تماما عن الاستمرار مع الفريق وكان على أعتاب الرحيل ولم يكن هناك أي تفكير في تجديد عقده، حيث كان يملك عرضا قطريا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    143,464

  • تعافي

    114,601

  • وفيات

    7,863

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا