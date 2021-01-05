شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: مودريتش وافق على عرض ريال مدريد وفاسكيز ينتظر العرض الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد، وافق على العرض المادى الذي قدمه النادى الملكى لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أوضحت الصحيفة موقف لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، من أول عرض من إدارة الميرنجي لتجديد عقده، وقالت الصحيفة، «مودريتش قال نعم بالفعل للعرض الذي قدمه له النادي، ولازال راموس في طور التفاوض، بينما رفض لوكاس فاسكيز عرض النادي الأول للتجديد، حيث لم يقنعه».

يذكر أن فاسكيز في بداية الموسم كان بعيدا تماما عن الاستمرار مع الفريق وكان على أعتاب الرحيل ولم يكن هناك أي تفكير في تجديد عقده، حيث كان يملك عرضا قطريا.