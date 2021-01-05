شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف أسباب الخسارة أمام ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن السبب الرئيسي وراء الخسارة أمام ساوثهامبتون 0-1 مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول أداء سيئا خلال اللقاء، ويبتعد ليفربول بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال كلوب لإذاعة «بي بي سي» البريطانية، «أي شيء كان مخيبا؟ كم لدينا من الوقت لشرح ذلك؟ من الواضح أنها البداية، ليس فقط الهدف، بل البداية بشكل عام، تهانينا لساوثهامبتون، إنهم يستحقون الفوز، تدرك تماما ما ستحصل عليه منهم، لا يجب أن تتفاجأ، لكننا فعلنا العكس».

وأضاف، «في البداية تفاجأنا من طريقة لعبنا، وأين خسرنا الكرات، إدراك ذلك لا يحتاج علم الصواريخ، كان يجب علينا الأداء بشكل أفضل، لقد سلمنا أنفسنا لهم في البداية، لقد بذلوا الكثير من الجهد، وقراراتنا لم تكن سليمة، هذا ما يحصل عندما تفتقد للزخم، كان يجب علينا أن نحظى بفرص أكثر، هؤلاء لاعبون مميزون، لكنهم لم يكونوا جاهزين منذ البداية، كان يجب على ساديو ماني أن يحصل على ركلة جزاء، وكانت هناك لمسة يد لا أملك فكرة حيال الأمر، هذا ليس عذرا للأداء، لكن كان بإمكاننا الحصول على نقطة في حال تم احتسابهما، الآن علينا أن نظهر ردة فعل».