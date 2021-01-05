شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيوني يقود طلائع الجيش أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد عبدالحميد بسيوني، من جديد لتدريب فريق طلائع الجيش خلفا للمستقيل، طارق العشري، الذي لم يحالفه الحظ خلال الجولات الماضية من الدوري العام، وقدم نتائج سيئة ما بين تعادلات وهزائم.

ومن المقرر أن يقود عبدالحميد بسيوني مران الطلائع اليوم استعدادا للقاء الزمالك المقبل المقرر إقامته السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.