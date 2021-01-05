شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن عن إصابتين بفيروس كورونا ويؤجل تدريب الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة مساء الإثنين، عن وجود إصابتين بفيروس كورونا بين أعضاء الفريق الأول، وقال النادي في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، «بعد الاختبارات التي أجريت، الإثنين، ظهرت عينة اثنين من أعضاء الفريق الأول إيجابية، وأبلغ النادي السلطات الرياضية والصحية».

وأضاف، «سيخضع الفريق بأكمله لمزيد من اختبارات الفيروس صباح اليوم الثلاثاء، تماشيا مع بروتوكول رابطة الليجا، نتيجة لذلك تم تأجيل التدريبات المقررة اليوم الثلاثاء 11 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للتدريب والمؤتمر الصحفي لاحقًا».

يُذكر أن برشلونة سيواجه أتلتيك بيلباو الأربعاء المقبل، والمؤجلة من منافسات الجولة الثانية من الليجا.