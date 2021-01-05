شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالشافي يخضع لمرحلة تأهيل أخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمد عبدالشافي، الجناح الأيسر لفريق الزمالك، لمرحلة التأهيل الأخيرة للتعافي من إصابته بكسر في الترقوة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في المرحلة المقبلة.

وشارك، عبدالشافي، في التقسيمة التي خاضها الفريق ولكن بشكل خفيف دون اشتراك أو الالتحام مع زملاءه في الفريق حتى لا يتعرض للإصابة من جديد. والجدير بالذكر أن محمد عبدالشافي تعرض للإصابة بكسر في الترقوة خلال مشاركته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي، تسببت الإصابة في غيابه عن الزمالك لفترة طويلة.