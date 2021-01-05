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فرجاني ساسي يخضع لفحص طبي في مران اليوم

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم جميع لاعبي نادي الزمالك في تدريبات اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذي كان اختياريا.

ويخوض الفريق تدريباته بحضور كل اللاعبين في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لبعض الفحوصات الطبية خلال مران الغد لحسم مشاركته في التدريبات من عدمها بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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