شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية: محمد صلاح «تعيس» داخل ليفربول.. واللاعب على رادار برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ما زال ملف رحيل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول، مفتوحا بقوة خلال الفترة الحالية خاصة أن العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، يتسابقان لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن فتح النجم المصري الباب أمامهما خلال حديثه لموقع صحيفة «آس» الإسبانية مؤخرا.

وقال موقع صحيفة إكسبريس الإنجليزية، إن محمد صلاح «تعيس» داخل فريقه الحالي وغير سعيد بسبب أزمته الأخيرة مع مدربه يورجن كلوب، الذي حرمه من شارة القيادة خلال إحدى لقاءات دوري أبطال أوروبا ومنحها للجناح أرلوند.

وأكد التقرير أن برشلونة يحاول حاليا التعاقد مع محمد صلاح، تحسبا لرحيل ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني خلال نهاية الموسم الجاري بسبب عدم ارتياحه داخل كامب نو خلال الفترة الماضية خاصة بعد الهزيمة التاريخية التي نالت من عزيمته بعد سقوط فريقه على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.