شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح في مرمى النيران بعد سقوط ليفربول في لقاء ساوثهامبتون: لمساته غير دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال ملف رحيل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول، مفتوحا بقوة خلال الفترة الحالية خاصة وأن العملاقين ريال مدريد، وبرشلونة يتسابقان لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن فتح النجم المصري الباب أمامهما خلال حديثه لموقع صحيفة «آس» الإسبانية مؤخرا.

وقال موقع صحيفة اكسبريس، الإنجليزية، إن محمد صلاح «تعيس» داخل فريقه الحالي وغير سعيد بسبب أزمته الأخيرة مع مدربه يورجن كلوب، الذي حرمه من شارة القيادة خلال إحدى لقاءات دوري أبطال أوروبا ومنحها للجناح أرلوند.

وأكد التقرير أن برشلونة يحاول حاليا التعاقد مع محمد صلاح، تحسبا لرحيل ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني خلال نهاية الموسم الجاري بسبب عدم ارتياحه داخل كامب نو خلال الفترة الماضية خاصة بعد الهزيمة التاريخية التي نالت من عزيمته بعد سقوط فريقه على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

يعتقد أسطورة ليفربول ديتمار هامان، يجب على إدارة ليفربول حال رحيل محمد صلاح، لأحد عملاقة الدوري الإسباني سواء ريال مدريد أو برشلونة، التعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ كينجسلي كومان. قال هامان وفقا لما نشره موقع صحيفة «اكسبريس»: إذا تحرك صلاح، إذا أراد الرحيل، وهو أمر مرجح للغاية، فسيكون لذلك تأثير غير مباشر.

وفي سياق آخر، سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على لقاء ليفربول وساثهامبتون الذي فاز على الريدز بهدف وحيد خلال اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن منافسات جولات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وقال موقع ديلي ميل، البريطاني، أن أداء ليفربول أصبح لغز خلال الفترة الماضية خاصة وأنه اللاعبين لم تتمكن من تشكيل خطورة حقيقة على مرمى ساوثهامبتون خلال شوطي اللقاء.

أضاف التقرير، أن ليفربول بسقوطه خلال لقاء أمس الأول، أعطى الفرصة لفريق مانشستر يونايتد حال فوزه على بيرنلي بتصدر القمة بعد غياب دام ما يقرب من 9 سنوات وقت الولاية الأخيرة للسير فيرجسون، المدرب الأسطور للشياطين الحمر. وأكد التقرير، أن لمسات محمد صلاح داخل المتسطيل الأخضر مازالت غير دقيقة خاصة في الشوط الأول، فضلا عن أن عدد من اللاعبين كان أدائهم ضعيفا للغاية.

وقال موقع صحيفة ميرور، أن فريق ليفربول ضعيف جدا وسيعاني خلال هذا الموسم خاصة بعد الأداء السئ الذي يظهر به خلال الموسم الكروي الجاري. وأضاف: كانت هذه مباراة رائعة، مليئة بالطاقة والعاطفة والضغط وإثباتا إضافيا على أن الأبطال الحاليين معرضون للخطر ويمكن هزيمتهم في هذا الموسم الفريد وغير المسبوق، وفي صافرة النهاية، سقط هاسنوتل مدرب ساوثهامبتون على ركبتيه، وغرقت عينيه في الدموع لأن الفوز يعني كل شيء بالنسبة له.