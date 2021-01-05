شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش يسعى لضم محمد النني من الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ديلي ميل البريطاني، أن بشكتاش التركي طلب ضم محمد النني، من فريقه أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الكروي الجاري.

وأكد التقرير أن أرتيتا مازال يدرس أمر إعارة لاعب وسط المنتخب الوطني، والأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة بعد عودة توماس بارتي لصفوف الجانرز وشفاءه من الإصابة الذي تعرض لها خلال الفترة الماضية.