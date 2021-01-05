شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة سونيديب بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سونيديب بطل النيجر، بإياب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وكان موسيماني قد استبعد الحارس محمد الشناوي، قائد الفريق من قائمة المباراة لإراحته.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الليلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن اشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: حمدي فتحي وأليوديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.